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Boşanacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a dikkat çeken yorum

Boşanacakları iddia ediliyordu! Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a dikkat çeken yorum Evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Pelin Akil ve Anıl Alkan çifti için son olarak evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Pelin Akil'in son hamlesi tüm iddiaları boşa çıkardı.