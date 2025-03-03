Boşanacakları iddia edilmişti! Bensu Soral'dan mutluluk pozları geldi

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Güzel oyuncu Bensu Soral ile iş insanı eşi Hakan Baş, aşk tatiline çıktı. Erciyes'i tercih eden ünlü çiftin mutlu anları objektiflere yansıdı.

2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde ufak bir kriz yaşamıştı. Evliliklerine bir şans daha veren çift, 2022'yi Paris'te karşılamıştı. Soral, eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

ERCİYES'TE AŞK

Evliliklerindeki sorunları aşan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medyadan mutluluk pozları paylaşan oyuncu, eşiyle birlikte kar tatili için Erciyes Dağı'nı tercih etti.

Soral'ın Instagram'dan peş peşe yayınladığı karelere sevenlerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.