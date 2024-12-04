Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın evliliğiyle ilgili yeni gelişme

Haber Merkezi
İki yıllık birlikteliğin ardından manken Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan geçtiğimiz günlerde kötü bir haberle gündeme gelmişti.
Mersin'de nikah masasına oturan ünlü çiftin evliliğinde kriz çıktığı ve boşanacakları iddia edilmişti.
Sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları silen ünlü çift birbirini takip etmeyi de bırakmıştı.
EVLİLİĞE BİR ŞANS DAHA
Ancak Mosso ile Sağdıç'ın küskünlüğü uzun sürmedi. Mosso ile Serkan Sağdıç, aralarındaki krizi aşarak yeniden barıştı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladılar.
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