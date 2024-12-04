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Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın evliliğiyle ilgili yeni gelişme

Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın evliliğiyle ilgili yeni gelişme Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, evliliklerindeki krizi aşarak barıştı. Çift sosyal medyada birbirlerini yeniden takibe aldı