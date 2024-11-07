Boşanacakları iddia edilmişti! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evliliklerine bir şans daha verdi

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Pop müziğin usta ismi Mustafa Sandal bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Mustafa Sandal, iki oğlunun annesi Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra 2022 yılında Melis Sütşurup ile nikah masasına oturmuştu.

2 yıldır evli olan çifttin geçtiğimiz günlerde gittiği Londra tatilinde şiddetli bir tartışma yaşadığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. hatta Melis Sütşurup'un sosyal medyadan 'Sandal' soyadını kaldırması ve fotoğrafları silmesi iddiaları güçlendirmişti.

BİR ŞANS DAHA

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aralarındaki buzları eriterek evliliklerine bir şans daha verdi.