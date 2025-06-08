Boşanma açıklamasının ardından Pelin Akil'den hamle

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Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliği bitti.

Sık sık arkadaşlarıyla zaman geçiren Akil geçen günlerde ise yaptığı açıklamayla ikiz kızlarının babası Altan ile yollarının ayrıldığını ilan etti.

YOLLAR AYRILDI

Akil, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız." dedi.

SOYADINI SİLDİ

Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil bu kez Instagram'da dikkat çeken bir hamlede bulundu. Akil, uzun yıllardır kullandığı Altan soyadını profilinden kaldırdı.