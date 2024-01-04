Boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama! Kenan eşini öpmeye doyamadı Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Kenan - Beren çiftinden aşk dolu kareler geldi. Doğulu eşini öptüğü anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Aşkı Beren Saat'te bulan ve uzun süre önce evlenen Kenan Doğulu, yeni yılı sahnede karşıladı.

Eşini dinlemeye giden ve keyfi oldukça yerinde olan Beren Saat ise pembeler içinde göz kamaştırdı.

Boşanma iddialarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Doğulu eşinin güzelliğini öperek taçlandırdı.

Sosyal medyadan paylaştı

Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Eşiyle oldukça doğal bir poz veren Doğulu paylaşımına kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

İkilinin karelerine yorum yapan hayranlarının "Sizden bebek haberi almayı bekliyoruz" demeleri de şaşırttı.

Doğulu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile boşanma iddialarını yalanlayarak, şaşırdıklarını söylemişti.