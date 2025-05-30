Boşanma iddialarını güçlendirdi! Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a resmi kutlama

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Ekranların iki ünlü oyuncusu Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Bu mutlu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya gelmişti.

Uzun zamandır boşanacakları konuşulan hatta evleri bile ayırdıkları söylenilen çift, gündemden düşmüyor.

RESMİ KUTLAMA

Ayrılık iddiaları magazin gündeminde yerini korurken bu kez dikkat çeken bir doğum günü kutlaması geldi. 35 yaşına giren Anıl Altan'ın doğum gününü eşi Pelin Akil kutladı. Oldukça resmi olan sözler sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

"İYİ Kİ VARSIN"

Akil yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Birlikte büyüttüğümüz iki küçük kalp sayesinde, biz hep aynı hikayenin içindeyiz. Bugün o hikayedeki en önemli günlerden biri. Doğum günün kutlu olsun... İyi ki varsın."

Akil'in paylaşımında eşine herhangi bir sevgi sözcüğü kullanmaması da dikkatlerden kaçmadı.