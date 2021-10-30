Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Bensu Soral tatile çıktı

Hakan Baş ile boşanacağı iddia edilen Bensu Soral, Hande Erçel'le birlikte New York'a gitti. Tatilden çekildiği kareleri sosyal medyadan yayınlayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

Hakan Baş ve Bensu Soral'ın ilişkisine nazar değdi, boşanma haberleri çıktı.

İkili boşanma haberlerini yalanlamazken, evliliklerini kurtarmaya çalıştıkları öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmanın gerçekleştiği iddia edilirken Soral, "Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan’la birlikte o haberleri. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz.

Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Bir boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız.

Olduğunda sizinle paylaşırız. Şu an kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler." demişti.

Bu gelişmelerin akabinde oyuncu arkadaşlarıyla birlikte soluğu New York tatilinde aldı.

BENSU SORAL'DAN TATİL POZLARI

Bensu Soral, yaşadığı zor ve stresli günleri geride bırakmak için aralarında Hande Erçel'in olduğu bir grup arkadaşıyla New York'a gitti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Soral, yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu, fotoğraflarını gökkuşağı ve kalp emojileriyle birlikte yayınladı.