Boşanma iddialarıyla ilgili Alişan'dan ilk açıklama geldi

Eşi Buse Varol'la boşanma aşamasında olduğu konuşulan Alişan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2019 yılında oğulları Burak'ı ikinci çocukları Eliz'i 2021 yılında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan ile Buse Varol bir süredir boşanma haberleri ile gündeme geliyordu.

Çiftin hakkındaki boşanma iddiası ilk Buse Varol'un Instagram sayfasından Alişan ile yer aldığı fotoğrafları kaldırmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü çiftin, kızları Eliz'in doğum gününü hafta sonu ayrı ayrı kutlamaları da bu söylentileri artırmıştı.

Boşanma iddialarıyla ilgili sessizliğini ilk bozan isim Alişan oldu. Sosyal medyasından açıklama yapan Alişan şunları yazdı:

"RAHAT BIRAKIN"

"Dilekçeler verilmiş. Kararlar alınmış. Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün yazyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın.

"KARARI BİZ VERELİM"

Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız."