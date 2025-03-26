Botokstan zehirlenmişti! Şarkıcı Hatice'den yeni açıklama geldi

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90'lı yılların popüler şarkıcısı Hatice, geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı botoks yüzünden zehirlenmişti.

Zor günler geçiren şarkıcı, sosyal medya hesabından son halini paylaşıp, yaşadıklarını anlatmıştı.

Gel Konuşalım programına konuşan şarkıcı Hatice, yaşadıklarını anlattı.

"DİŞİMİ SIKIYORUM"

Botoks yaptırdığı kuruma dava açmayacağını söyleyen Hatice, yaşadığı zor günleri şu sözlerle anlattı: "Benim diş sıkma problemim var. Ben bunu ilk defa yaptırmıyorum, yıllardır yaptırıyorum.

"OLAĞANDIŞI BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Diş plağını da denedim. Bu kadar senedir hiçbir şey yaşamadım. Ben hep estetik merkezlerinde yaptırdım. İlk defa dişçide yaptırdım. İki gün sonra yürüyüş yapacağım, dermansızlık, kollarımı hissedemiyorum. Üçüncü dördüncü gün çiğnemede acayiplik. Olağandışı bir şey yaşıyorum.

Bugün itibarıyla 4,5 hafta oldu. İnanılmaz derecede sahte botoks varmış. Bir ürün var, sahte botoks verebiliyorlar.

İlk iki gün dişim titriyordu. Güzellik adına bazı şeyleri paydos ettim ben. Tabii ki botoks yaptıracağım ama bildiğim her zamanki yerde."