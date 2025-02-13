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Haber Merkezi

Bakımlarını evde kendisi yapan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı.

Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"KİMYASAL YANIK OLDUM"

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı daha sonra başka bir açıklama daha yapıp, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun." demişti.

"Saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığı için yüzünde yanıklar oldu." iddiası ortaya atıldı. Bu iddianın ardından Yıldız Tilbe, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BOYA KÖTÜYMÜŞ"

2. Sayfa'nın haberine göre; ünlü şarkıcı, "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş." ifadelerini kullandı.