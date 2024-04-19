Boynundaki 21'in sırrı! İrem Derici, sevgilisi Gökhan Fırat için yeni dövme yaptırdı Uzun bir süredir Gökhan Fırat ile birlikte olan İrem Derici, yeni dövmesinin hikayesini anlattı. Boynuna 21 sayısını kazıtan ünlü şarkıcı, "Ayrılırsak yandık" dedi

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Açıklamaları, kıyafeti ve sahnesiyle sürekli gündem olan ünlü şarkıcı İrem Derici, bu sefer de aşkını bedenine kazıdı.

Yaptırdığı yeni dövmenin sırrını açıklayan güzel oyuncu, ayrılık olursa yaşanacakları da anlattı.

"Ruhun ağırlığı 21 gram"

İrem Derici, önceki akşam bir ödül törenindeydi. Boynuna yaptırdığı 21 dövmesi dikkat çekti. Aynı dövmeyi sevgilisi Gökhan Fırat'ın da yaptırdığını söyleyen popçu, "Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak." dedi.

Daha önce konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri dizisinden rol istemişti.

‘İnci Taneleri’ dizisinde pavyon şarkıcısı olarak oynamak istiyorum.’ diyen Derici, Yılmaz Erdoğan’a seslenmişti:

"Dükkanı basıyormuşum"

"Dizi teklifleri geliyor. Ama ben kendimi oynamaktan sıkıldım. Buradan Yılmaz Erdoğan’a sesleniyorum. İnci Taneleri’nde pavyon şarkıcısını oynamak istiyorum. Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip dükkanı basıyormuşum…Ben pavyon kültürünü severim. Başka yerlere çekerler ama öyle değil."