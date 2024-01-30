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Brad Pitt, estetik rüzgarından nasibini aldı! Görenler hayal kırıklığına uğradı

Brad Pitt, estetik rüzgarından nasibini aldı! Görenler hayal kırıklığına uğradı Brad Pitt'in yüz germe ameliyatı olduğuna dair yapılan bir video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Bunun üzerine bir doktor, oyuncunun eski ve yeni hallerini karşılaştırdı.