Brad Pitt, estetik rüzgarından nasibini aldı! Görenler hayal kırıklığına uğradı

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Son zamanlarda ünlüler arasında estetik merakı artmaya başladı.
Yaptırılan işlemler nedeniyle çoğu isim ise birbirinin kopyası oldu...
Bu estetik operasyon furyasına Brad Pitt'in de eklendiği söylendi.
Estetikle ilgisi olmadığını söyleyen Pitt'in bir Tiktok videosu, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
"Gizlice" yaptırdı
Brad'ın geçtiğimiz yıl Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki görüntüleri ile 2020 yılındaki görüntülerini karşılaştıran Dr. Jonny Betteridge, gizli bir estetik operasyonu yaptırdığını iddia etti.
2-3 aylık bir iyileşme süreci gerektiren bu operasyonun, 100 bin sterlin maliyeti olabileceği belirtiliyor.
Oyuncunun kulağındaki izlere kadar inceleyen doktor, bu ameliyatı yaptırdığını kanıtlar nitelikte olduğunu dile getirdi.
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