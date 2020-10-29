Brad Pitt ile Nicole Poturalski ayrıldı

68 yaşındaki evli eşiyle görüntülenen Poturalski, Brad Pitt ile ayrılığı doğrulayan görüntü verdi.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra Polonyalı model Nicole Poturalski ile aşk yaşamaya başladı.

Ancak 56 yaşındaki Pitt'in bu ilişkisi uzun sürmedi. Çift, üç aylık birlikteliği sona erdirdi.

EVLİ EŞİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçen günlerde resmi olarak evli olduğu 68 yaşındaki restoran sahibi eşi Roland Mary ile görülen 27 yaşındaki Poturalski'nin bu hareketi, Brad Pitt ile olan ilişkisinin bittiğinin bir işareti şeklinde yorumlandı.

"HİÇBİR ZAMAN CİDDİ OLMADI"

Daily Mail'in aktardığına göre, konuyla ilgili bir kişi, Brad-Nicole ilişkisinin hiçbir zaman ciddi olmadığını söyledi.