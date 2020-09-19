Ünlü oyuncular Brad Pitt ve Jennifer Aniston, bir yardım kuruluşu için düzenlenen Fast Times of Ridgemont High filminin online okuma etkinliğinde buluştu.

Bir dönem Hollywood'un rüya çifti olarak nitelendirilen Brad Pitt ile Jennifer Aniston arasındaki buzlar geçen yıldan bu yana epey eridi.

Önce bir ödül töreninde samimi görüntüler sergilediler. Hatta yeniden bir araya gelecekleri bile ileri sürüldü.

EVLERİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Özel hayatlarında bir araya gelmediler de bir projede birlikte görev aldılar.

Yıllar önce birlikte çalıştıkları Fast Times At Ridgemont High adlı projede ünlü bir ekiple birlikte kamera karşısına geçtiler.

Elbette koronavirüs salgını nedeniyle ekip fiziksel olarak bir araya gelemedi ama evlerinden internet bağlantısıyla Fast Times At Ridgemont High adlı projenin okumalarında bir araya geldiler.

1983 tarihli aynı adlı yapımın tekrarı olan projede Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Henry Golding, Dane Cook ve Sean Penn gibi isimler yer aldı.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston okuma etkinliğinde buluştu VİDEO



TÜM ÜNLÜLER EVLERİNDEN KATILDI

Aktör Sean Penn'in 2010 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı.

İşte bu sırada eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in birbirleriyle görüşmedikleri yıllar içinde nasıl ve ne kadar değiştikleri de gözler önüne serildi.