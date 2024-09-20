Brad Pitt yeni aşkıyla gecelerde el ele Ines de Ramon ile aşk yaşayan Brad Pitt'in çok aşık olduğu ve ilişkilerinin ciddiye gittiği öğrenildi.

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Brad Pitt ile Angelina Jolie ayrıldı, ancak hukuk mücadeleleri bitmedi.

Bir dönemin örnek gösterilen çifti ayrıldıktan sonra Brad Pitti, aşkı yeniden buldu.

Pitt, yeni filmi "Wolfs"un Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine sevgilisi ile katıldı.

60 yaşındaki aktör bir süredir, Ines de Ramon ile aşk yaşıyor. 31 yaşındaki tasarımcı, ünlü aktöre kırmızı halıda eşlik etti.

İLİŞKİNİN GİDİŞATI CİDDİ

Daha önce bir evlilik yapan De Ramon, bu yılın şubat ayında Los Angeles'ta Brad ile yaşamaya başladı. Tasarımcı, aktörün Angelina Jolie'den boşanmasından bu yana ilk ciddi ilişkisi. 60 yaşındaki Pitt'in, tasarımcı sevgilisine "çok aşık" olduğu söylendi.

Pitt'in evlenmek istediği ve bu nedenle ilişkisinin ciddi bir zeminde ilerlediği öğrenildi.

AŞKINI BOYNUNDA TAŞIYOR

Öte yandan Brad Pitt, Ines'in baş harfini altın bir kolyeyle boynunda taşıyarak, genç sevgilisine duyduğu aşkı her fırsatta göstermekten çekinmiyor.