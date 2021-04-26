Bradley Cooper ve Irina Shayk barıştı

Bradley Cooper ve Irina Shayk barıştı

Irina Shayk, eski aşkı Bradley Cooper ile barıştığını sosyal medyadan duyurdu.

Dğnyaca ünlü model Irina Shayk, hafta içinde sosyal medya hesabından paylaştığı bir kareyle kafaları karıştırdı.

ESKİ AŞKINA POZ VERDİ

Burberry Sonbahar-Kış 2021 ürününü tanıtan model, fotoğrafı eski sevgilisi ve kızının babası Bradley Cooper’ın çektiğini açıkladı.

Bunun üzerine birçok hayranı, Irina Shayk’a oyuncuyla barıştıkları için tebrik mesajları gönderdi. Shayk, mesajlara cevap vermedi.