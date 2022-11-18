Bradley Cooper ve Irina Shayk ikinci baharlarını yaşıyor

Yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından aşklarına kaldığı yerden devam etme kararı alan Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, ailelerini genişletme kararı aldı.

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, 2019 yılındaki ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti.

Lea adında beş yaşında bir kızları olan çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Lea'ya kardeş yapacaklar

ABD basınına göre 36 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hem resmi olarak evlenmek hem de ikinci bebekleri için karar verdi.