Petrol
90.22
-2.84%
Euro
19.3069
0.04%
Dolar
18.6176
0.12%
Altın
1.055
0.24%
Borsa
4507
0.00%
Bitcoin
318.757
0.90%
BTXN Coin
6.60
-0.30%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Bradley Cooper ve Irina Shayk ikinci baharlarını yaşıyor

    Yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından aşklarına kaldığı yerden devam etme kararı alan Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, ailelerini genişletme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bradley Cooper ve Irina Shayk ikinci baharlarını yaşıyor

    Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, 2019 yılındaki ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti.

    Lea adında beş yaşında bir kızları olan çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Lea'ya kardeş yapacaklar

    ABD basınına göre 36 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hem resmi olarak evlenmek hem de ikinci bebekleri için karar verdi.

    Bradley Cooper ve Irina Shayk ikinci baharlarını yaşıyor #1

    Bradley Cooper ve Irina Shayk ikinci baharlarını yaşıyor #2


    WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi
    Teknoloji

    WhatsApp sohbetlerine anket özelliği geldi

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Selim Yalçınkaya cinayatinde ölüler de güler paylaşımı
    Medya

    Selim Yalçınkaya cinayatinde ölüler de güler paylaşımı

    Görüş Bildir