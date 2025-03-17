Brandi Glanville yüzü eriyor! Suratında mantar ve parazit oluştu

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Bir zamanların ünlü modeli ve televizyon yüzü son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Yıllardır makyaj yapan Brandi Glanville, sağlık sorunları yaşıyor. Yüzünde uzun sürekli makyaj kullanımı sonucunda ciddi sorunlar oluştu.

MAKYAJ BİTİRDİ

Makyaj tutkusu nedeniyle modelin suratında mantar ve parazit oluştu. Artık parası kalmadığı için tedavisine devam edemediğini açıkladı. Geçtiğimiz gün katıldığı programda bu "acınası" durumunu düzeltmek istediğini söyledi.

"İŞTE BU YÜZDEN MUTSUZUM"

Suratının eridiğini belirten ünlü model, son halini yayınlayarak "İşte bu yüzden mutsuzum ve depresyondayım. O anki halimi bile paylaşmam. Stres insanı öldürür. Sizin durumunuz nasıl? Kendinize iyi bakın, sağ olun. Şu an çalışacak halim yok." dedi.