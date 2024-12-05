Britney Spears, ABD'yi terk etti: Meksika'ya taşındı

DHA

Bir döneme damga vuran ABD'li şarkıcı Britney Spears, ülkesini terk etti.

Sık sık özel yaşamı, geçirdiği bunalım dönemi ve babasıyla arasındaki velayet davasıyla gündeme gelen ünlü yıldız, haberi hayranlarıyla paylaştı.

"MEKSİKA'YA TAŞINDIM"

Spears, sosyal medya hesabından paylaştığı 43'üncü doğum günü videosunda, paparazzilerden kaçmak için Meksika'ya taşındığını söyledi.

PAPARAZZİLERDEN KAÇTI

Spears videoda, "Paparazzilerin yüzümü beyaz bir Jason maskesi takıyormuşum gibi göstermesi gerçekten duygularımı incitiyor. Onların sunduğu, gösterdiği kişi hiçbir şekilde bana benzemiyor.

"BANA KARŞI HER ZAMAN ACIMASIZ OLDULAR"

Bana karşı her zaman acımasız oldular. Beni tasvir etme şekilleri kabul edilemez. Mükemmel olmadığımı biliyorum fakat bazı şeyler aşırı derecede zalimce. İşte bu yüzden Meksika’ya taşındım" ifadesini kullandı.