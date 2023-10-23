Britney Spears çıplak pozlarının sebebini açıkladı Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, neden Instagram’da çıplak poz verdiğini anlattı.

ensonhaber.com

Sam Asghari ile 14 aylık evliliğin ardından ayrılık kararı alan Britney Spears açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü olduğu günden beri özel hayatıyla konuşulan bir isim olan Speras'ın 24 Ekim'de yayınlanacak olan anı kitabı 'The Woman In Me'de (İçimdeki Kadın) geçmiş ilişkilerine ve hayatına dair samimi açıklamalar yer aldı.

Britney Spears, kitabında çocuklarının bile tepki gösterdiği çıplak pozlarına dair de konuştu. The New York Times'ın kitaptan yaptığı alıntılara göre Spears, "Birçok insanın neden çıplak ya da yeni elbiseler içinde fotoğraf çektirmeyi sevdiğimi anlamadığını biliyorum.

"Seksi hissettiğim şekilde"

Ama sanırım başkaları tarafından binlerce kez fotoğraflanmış, dürtülmüş ve başkalarının onayı için poz vermiş olsalardı, seksi hissettiğim şekilde poz vermekten ve kendi fotoğrafımı çekmekten çok keyif aldığımı anlarlardı" dedi.