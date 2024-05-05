Britney Spears'ın olaylı gece için suçladığı annesi kızının yanına koştu Britney Spears, kaldığı otelin önünde yarı çıplak vaziyette görüntülenince hakkında, sinir krizi geçirdiği iddiası yapıldı. Şarkıcı, sadece ayağını burktuğunu, olayın abartıldığını açıkladı. Sanatçının yakınları ise kendisinin ciddi ruhsal sağlık sorunları yaşamasından endişeli.

ensonhaber.com

ABD'li şarkıcı Britney Spears, genç yaşta dünya çapında bir üne sahip oldu.

Şarkıcı, zaman zaman çıkardığı olaylarla gündem olmaya devam ediyor.

Britney Spears, önceki gün kaldığı otelden iç çamaşırlarıyla, üzerine sadece bir battaniye sarılı olarak çıkarılmıştı.

Kucağındaki yastıkla etrafına şaşkın bakışlar atarken görüntülenen şarkıcının sinir krizi geçirdiği iddia edilmişti.

Bu sırada otel önünde ambulansın ve sedyenin bekletildiği görülmüştü.

42 yaşındaki Britney Spears, olaylı geceden annesini sorumlu tutmuştu.

Olaylı gecenin ardından suçlanan annesi ise 24 saat içinde Britney Spears'ın yanına ulaştı.

Erkek arkadaşı ile tartıştığı iddia edildi

Olaylı gecede Britney Spears'ın sabıkalı olduğu sonradan öğrenilen erkek arkadaşı Paul Richard Soliz ile büyük bir kavgaya tutuştuğu ve otel çalışanları ile misafirlerini de taciz ve tehdit ettiği iddia edilmişti.

Britney Spears, açıklama yaptı

Olayın ardından Britney Spears, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, iki sağlık çalışanının oteldeki odasına "yasal olmayan bir şekilde" girdiğini belirterek, tek ihtiyacı olan şeyin ayak bileği için buz olduğunu belirtmişti.

Sadece ayağının şiştiğini söyledi

Spears, odasında zıplamaya çalışırken düştüğünü söyleyerek ayağındaki şişliği sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

"Haberler tamamen yalan"

Spears, açıklamasında "Haberler tamamen yalan. Her gün giderek daha fazla güçleniyorum." diyerek sinir krizi geçirmediği iddia etti.

"Bu işin arkasında annem var"

ABD'li şarkıcı, yaşadığı olaydan annesi Lynne'i sorumlu tutarak, şu açıklamayı yapmıştı:

Bu işin arkasında annemin olduğunu biliyorum. Onunla altı aydır konuşmuyordum. Hakkımda haberler çıkınca hemen beni aradı. Tuzağa düşürüldüm. Keşke büyükannem ve büyükannem olsaydı.

Annesi, kızının yanında olup olmadığını soranlara "evet" yanıtını verdi

Kızının yanına gitmek üzere olaydan 24 saat sonra Los Angeles'a ulaşan anne Lynnee ise ne olursa olsun şarkıcının her zaman yanında olup olmayacağı sorulduğunda yüzünde üzgün bir ifadeyle "evet" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

"Hastanede değil evinde"

Britney Spears'ın hastaneye götürülmediği, evinde olduğu ve olaydan birkaç saat sonra durumunun "iyi" olduğu açıklandı.