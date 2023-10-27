Britney Spears'ın skandalı bitmiyor! Çırılçıplak poz verdi Son çıkardığı kitapta yaşadıklarını anlatınca olay olan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, son pozula takipçilerini adeta şok etti.

ensonhaber.com

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Britney Spears, geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Woman in Me' (İçimdeki Kadın) kitabıyla çok konuşulmuştu. Spears'ın anı kitabı en çok satan ünlü olarak şimdiden tarihe geçti.

Spears, kitap anlaşmasında 12,5 milyon dolara imza attı. Kitap piyasaya çıkmadan önce, ön siparişte de rekor kırmış, en çok ön sipariş verilen kitap olmuştu.

Arkası dönük poz verdi

Anı kitabıyla satış rekoruna imza atan Britney Spears sosyal medyadaki son paylaşımıyla büyük ses getirdi.

Ünlü isim göğüslerini eliyle kapatıp arkası dönük bir şekilde çırılçıplak poz verdi.

Bu pozunu takipçileriyle paylaşan Britney Spears kısa sürede gündem oldu.

Ünlü yıldız, binlerce beğeni alan iddialı pozunu yorumlara kapattı.