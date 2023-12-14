Britney Spears'ın babası Jamie Spears bacağı kesildikten sonra ilk kez görüntülendi Bacağı kesilen Jamie Spears, tekerlekli sandalyede objektiflere yansıdı.

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Yaşadığı psikolojik sorunlar yüzünden sürekli gündemde gelen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, babasıyla vasilik davasıyla senelerce küs kalmıştı.

Ünlü şarkıcının babası Jamie Spears, geçtiğimiz aylarda ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Jamie'nin bacağının geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kesildiği ise geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Baba Spears, ampütasyondan sonra ilk kez görüntülendi.

Beyzbol şapkası taktı

Sağ bacağı diz altından kesilen baba Spears'ın, tanınmamak için bir beyzbol şapkası taktığı görüldü.

Spears, şimdiye kadar babasının durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.