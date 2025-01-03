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Uzun zamandır psikolojik problemleri yüzünden zor günler geçiren dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, yaklaşık 3 yıldır görüşmediği 18 yaşındaki oğlu Jayden James'e sonunda kavuştu.

Uzun bir aradan sonra oğluyla buluşan Spears, yaptığı paylaşımda ona duyduğu özlemi dile getirdi.

"ŞOKTAYIM"

Ünlü şarkıcı Britney Spears, oğlu Jayden James'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Sonsuza dek benim! İkiz gibi görünmemiz garip, ama o bir erkek, ben bir kızım! O benim. Onu 2,5 yıldır, belki de 3 yıldır görmemiştim! Şoktayım!" notunu düştü.

Britney Spears, oğlunun da kendisi gibi müziğe tutku duyduğunu belirterek, "O geri geldi ve kendini benden daha büyük ve akıllı hissediyor. O bir erkek ve ben hayatımın her günü onun mucizesini ve dehasını haykırıyorum. O çaldığında tüm yeryüzü sallanıyor." ifadeleriyle oğluna olan hayranlığını dile getirdi.

Spears, 2004-2007 yılları arasında Kevin Federline ile bir evlilik yaşamıştı. Boşanmanın ardından Federline, çiftin iki oğluyla birlikte Hawaii'ye taşındı. Yıllarca çocuklarına hasret kalan Spears, yüklü miktarda nafaka ödemesine rağmen oğulları tarafından reddedilmişti. Ancak görünüşe göre, anne ve çocukları arasındaki buzlar eridi ve aile yeniden bir araya geldi.