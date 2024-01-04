Britney Spears'tan kötü haber! "Müzik hayatım bitti" Ünlü pop yıldızı Britney Spears, bir daha albüm yapmayacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears, şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı tuhaf paylaşımlarla adından söz ettiren pop yıldızı, tam 13 yıl boyunca vesayet altında yaşamış ve Kasım 2021'de kendi deyimiyle "özgürlüğüne" kavuşmuştu.

Kitabında yazdıklarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen yıldız, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi.

"Dönmeyeceğim"

Spears "Hakkımda yapılan haberlerin hepsi saçmalık! Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim" dedi.

"Hakkımda bilmediğiniz birçok şey var"

Yıldız, "Ya eğlenmek ya da başka insanlar için şarkı yazıyorum. Kitabımı okuyanlara söylüyorum, hala hakkımda bilmediğiniz birçok şey var. Son iki yılda başka şarkıcılar için 20'den fazla şarkı yazdım!" ifadelerini kullandı.

"Glory" (2016), şarkıcının son albümüydü.