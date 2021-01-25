Brooklyn Beckham, aşk mektubunu dövme yaptırdı

Daha önce nişanlısı Nicola Peltz'in gözlerini ve ölen babaannesinin ismini dövme yaptıran Brooklyn Beckham, bu kez de Peltz'in aşk mektubunu bedenine kazıttı.

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Peltz'in kendisine yazdığı aşk mektubunu sırtına kazıttı.

NİŞANLISININ MEKTUBU VÜCUDUNDA

30'dan fazla dövmesi olduğu bilinen Beckham, nişanlısının, "Ne kadar derinden sevildiğini bilmeni istiyorum. Tanıdığım en kibar kalbe sahipsin ve umarım asla aşkın olmadan bir gün geçirmem." ifadelerini sırtına yazdırdı.

Beckham'ın, bu hareketi sosyal medyanın en çok konuşulan konulardan biri oldu.