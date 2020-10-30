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    Brooklyn Beckham'dan küvet pozu

    David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Anne Peltz ile birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 09:34
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    Brooklyn Beckham'dan küvet pozu

    Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

    1 YIL OLDU KUTLAMASI

    Evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten Beckham, nişanlısını ile birlikteliğinin birinci yıl dönümünü kutladı.

    "ÇOK ŞANSLIYIM"

    Küvette çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Brooklyn Beckham, gönderisine şu notu düştü; "Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum."

    Beckham'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Brooklyn Beckham dan küvet pozu #1

    Brooklyn Beckham dan küvet pozu #2

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