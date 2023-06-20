Bruce Willis'e kızından duygusal mesaj Bruce Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Scout Willis, duygusal bir mesaj yayınladı.

ensonhaber.com

68 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis, hafıza kaybı da dahil olmak üzere Alzheimer'a benzer belirtilere sahip olabilen dejeneratif bir durum olan frontotemporal demans hastalığına yakalanmıştı.

Babalar Günü mesajı

Hastalığı sebebiyle erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalan oyuncunun ailesi, Babalar Günü'nde duygusal mesajlar yayınladı.

"Çok şanslı hissediyorum"

Willis'in Demi Moore ile evliliğinden olan kızı Scout Willis, "Bu inanılmaz adam benim babam olduğu için çok şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Eşi Emma Hemming ise Willis'in kızını öptüğü bu kareyi, "Tanıdığım en iyi babanın Babalar Günü kutlu olsun." notuyla paylaştı.