Bruce Willis'in sağlık durumu Mayi Ay dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron, hastalığı ortaya çıktığından beri Bruce Willis'i düzenli olarak ziyaret ettiğini söyleyerek aktörün sağlık durumuyla ilgili konuştu

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e, beyinin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı ortaya çıktıktan sonra oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşayan aktörün sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme ise geçtiğimiz ay yaşanmıştı.

Frontotemporal demans hastalığına yakalandı

Willis'in ailesi, ünlü ismin davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Son olarak Bruce Willis'in 1985–1989 yılları arasında rol aldığı 'Mavi Ay' dizisinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron, aktörün sağlık durumuyla ilgili konuştu.

"Hayatında kalmak için çok çabaladım"

Gordon, afazi ve demans teşhisi konulmasından bu yana neredeyse her ay aktörü ziyaret etmeye çalıştığını söyleyerek; "Bruce'la ve eşi Emma (Heming) ile konuşuyorum ve üç çocuklarıyla da iletişimim var. Bruce'un hayatında kalmak için çok çabaladım." dedi.

"Bruce Willis'le vakit geçirdiyseniz, ondan daha fazla yaşama sevinci olan kimse olmadığını bilirsiniz." diyen Caron, şöyle devam etti:

"Hayatı seviyordu ve her sabah uyanıp hayatı dolu dolu yaşamaya bayılıyordu. Şimdi hayatı bir paravandan izliyormuş gibi. Ziyarete geldiğim ilk bir ila üç dakika içinde kim olduğumu anladığını hissediyorum. Tam konuşamıyor. Eskiden kitap okumayı çok severdi ama şimdi okuyamıyor. Dil becerileri artık onun için mevcut değil ama yine de o hâlâ Bruce. Onunla birlikteyken onun Bruce olduğunu biliyorsunuz ve orada olduğu için minnettar oluyorsunuz. Ama yaşama sevinci yok oldu."