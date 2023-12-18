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Bu Benim Öyküm şarkısıyla ünlenen şarkıcı Tuğçe Kandemir evlendi

Bu Benim Öyküm şarkısıyla ünlenen şarkıcı Tuğçe Kandemir evlendi Eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi alan Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdullah Karatay ile nikah masasına oturdu.