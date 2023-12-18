Bu Benim Öyküm şarkısıyla ünlenen şarkıcı Tuğçe Kandemir evlendi

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Bu Benim Öyküm şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu Abdullah Karatay'la hayatına birleştirdi.
Ünlü çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' dedi.
İkilinin bu mutlu gününe dair kareler sosyal medyada paylaşıldı.
"Evet dedim çocuklar"
Kandemir, geçtiğimiz eylül ayında sevgilisinden evlilik teklifi aldığını, sosyal medya hesabından "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu.
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