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Küçük yaşlarda şöhreti yakalayan ve yıllarca adından söz ettirmeyi başaran Ceylan, bu sene kendisine aldığı lüks teknesiyle çok konuşulmuştu.

Şu sıralar kendisi gibi ünlü arkadaşlarıyla verdiği pozlarla konuşulan Ceylan, son paylaşımıyla da gündem olmayı başardı.

MAHSUN'LA POZ VERDİ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü türkücü, Instagram hesabındaki son paylaşımında oyuncu Mahsun Kırmızıgül'e yer verdi.

BU DEFA FİLTRESİZ

Daha önceki pozlarında yanındakilere de filtre uygulayan Ceylan, Mahsun Kırmızıgül'ün uyarısı üzerine fotoğrafı doğal yayınlamak zorunda kaldı.

Son çektirdikleri fotoğraf ikilinin yıllar önceki karesini de akıllara getirdi. Yakın arkadaşlara takipçileri yorum yağdırdı.

ARTIK SAKALSIZ

Buluşmada Kırmızıgül'ün sakalını kestiği yeni imajı dikkat çekti.

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Çağla Pınar Yılmaz
Editör