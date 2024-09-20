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Bu defa filtresiz! Şarkıcı Ceylan, Mahsun Kırmızıgül ile poz verdi

Bu defa filtresiz! Şarkıcı Ceylan, Mahsun Kırmızıgül ile poz verdi Son dönemde yaptırdığı estetik işlemler ve sık sık değiştirdiği tarzı ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan, magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü arkadaşlarıyla kareler yayınlayan Ceylan, bu defa Mahsun Kırmızıgül ile poz verdi.