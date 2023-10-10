Bu isimlerin vücutları değerli! Göğüslerini, bacaklarını ve gülüşlerini sigortalatan ünlüler... Mal varlıklarının yanı sıra vücutlarının en beğenilen bölgelerini sigortalatan ünlü isimler için milyon dolarlar veriliyor. İşte Gülümsemesi, bacağı ve göğüsleri değerli olan isimler...

ensonhaber.com Birbirinden ünlü isimler, sesleri ve fizikleriyle para kazanıyor. Bu nedenle herhangi bir kaza olması durumunda aldıkları önlemle gündeme geliyorlar. Çok sayıda ünlü, vücutlarının en değerli bölgelerini sigortalatma kararı aldı. Milyon dolarlar değerinde Sigorta bedelinin milyon dolara ulaştığı listede, şarkıcılar, futbolcular ve oyuncular yer alıyor. İşte listedeki isimler ve sigortalattıkları bölgeleri... David Beckham - 2013 yılında futbola veda eden efsane oyuncu, bacaklarını 2006'da 140 milyon dolara sigortalattı. Bruce Springsteen - Ünlü müzisyen sesini 6 milyon dolara sigortalattı. Cristiano Ronaldo - Şimdi Suudi Arabistan liginde oynayan Portekizli futbolcu için eski kulübü Real Madrid, 2009'da ünlü futbolcunun bacaklarını 144 milyon dolara sigortaladıklarını duyurdu. Rihanna - Dünya yıldızı Rihanna, bir marka tarafından 2007'de en güzel bacaklı ünlü olarak seçildi. Ardından aldığı kararla bacakları 1 milyon dolara sigortalandı. Madonna - Popun kraliçesinin göğüslerinin değeri 2 milyon dolar. Holly Madison - Madison, göğüslerini 1 milyon dolara sigortalattı. Julia Roberts - Ünlü oyuncunun gülümsemesi 30 milyon dolar değerinde. Keith Richards - Rolling Stones'un gitaristinin elleri 1,6 milyon dolara sigortalandı.