Bu kez sert tepki geldi! Kenan İmirzalıoğlu'ndan ihanet iddialarına: Bir deli kuyuya taş attı Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada aldatma iddialarıyla anılan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinden konuya ilişkin açıklama geldi. Sarmaş dolaş basın ekibine açıklama yapan İmirzalıoğlu, “Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık bile” dedi.

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ensonhaber.com

Magazin dünyası ihanet iddialarıyla sarsıldı.

Oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürüyor.

İkili, evliliklerini gözlerden uzak yaşarken birbirlerine duydukları aşkları ise sık sık dile getiriyor.

İki kız çocuğu bulunan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da kendilerinden söz ettiriyor.

Aldırış etmediler

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan ihanet iddiaları sonrası gözler mutlu çifte çevrildi.

Ancak beklenen olmadı ve Kobal ile İmirzalıoğlu, söylenenlere aldırış etmediklerini gözler önüne serdi.

Şarkıcı Edis'in doğum günü eğlencesine katılan çift, verdikleri samimi pozlarla iddiaları doğrulamadıklarını gösterdi.

Ardından Nişantaşı'nda görüntülenen ikili, basın ekibinin sorularını yanıtladı.

"Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki"

TV100'e konuya ilişkin açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık bile. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz."