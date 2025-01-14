Bu sefer tarih verdi! Şarkıcı Yusuf Güney'den Kıyamet Günü açıklaması

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Artık şarkıcılığından daha çok yaptığı garip açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Yusuf Güney, 2025 kehanetlerini açıklamıştı.

"Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika'da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yer altında yaşayanlar var." diyerek ağızları açık bırakan Yusuf Güney, yine sosyal medyada gündem oldu.

"ZAMAN DARALDI"

Yusuf Güney, son olarak 'Zaman çok daraldı, artık kıyametin sonuna geliyoruz. 2030’a doğru kıyamet geliyor.' açıklamasıyla da gündeme bomba gibi düştü.

Kimi bununla dalga geçti kimi ise Güney'e tepki gösterdi.