Buçe Buse Kahraman da modaya uydu! Düşük bel etek giydi

Haber Merkezi
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı 'Pelin' karakteri ile adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, diziden ayrılmıştı.
Yeni sezonda fenomen dizi 'Kuruluş Osman' kadrosuna dahil olan ünlü isim, şimdilerde Paris'teki bir davetten görüntüleri ile gündem oldu.
MODA BEĞENİLMEDİ
Ünlü bir kozmetik markasının 30. yıl kutlamalarına katılan Buçe Buse Kahraman, düşük bel modasına uydu ve kırmızı halıda uzun eteği mayo tarzı üstü ve kasık dekoltesi ile dikkat çekti.
Geceye siyahlar içerisinde katılan ünlü ismin bu hali sosyal medyayı ikiye böldü. Buçe Buse Kahraman'ın cesur tarzını güzel bulanlar kadar bu eteğin çok kötü olduğunu söyleyenler de oldu.
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