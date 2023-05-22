Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman'ın bikinili pozlarına beğeni yağdı.

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Ekranların sevilen dizilerinden Yalı Çapkını reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, 787 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı karelerle gündem oldu.

Beğeni ve yorum yağdı

Peş peşe bikinili pozlarını yayınlayan 27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman'ın fotoğraflarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken Buçe Buse Kahraman'ın paylaşımını beğenenler arasında Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da yer aldı.

Buçe Buse Kahraman, daha önce Kötü Çocuk dizisinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte rol almıştı.