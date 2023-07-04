Buçe Buse Kahraman'dan bikinili pozlar Yalı Çapkını dizisindeki Pelin rolüyle büyük kitlelere ulaşan Buçe Buse Kahraman, tatilde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını’nda canlandırdığı Pelin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Buçe Buse Kahraman, dizinin sezon finali yapmasıyla yaz sezonunu açmıştı.

Buçe Buse Kahraman, tatilden yeni pozlar verdi. Güzel oyuncu, yakın arkadaşlarıyla çıktığı tatilden çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

"Gökyüzünde oturuyorduk''

Mavi ve yeşil tonlardaki bikinisiyle verdiği pozlarına ''Öyle bir yazdı ki sanki gökyüzünde oturuyorduk'' notunu düştü.

Fit hali ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun, takipçilerinin kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.