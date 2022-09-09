Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anne oldu

Merve Erdoğan, kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Yıllar öncesinin popüler dizilerinden Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne oldu.

Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Erdoğan, şunları yazdı:

"İyi ki geldin"

"Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum.. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah... Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin."