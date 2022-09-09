Petrol
90.95
2.02%
Euro
18.3272
0.54%
Dolar
18.237
0.08%
Altın
1.012
1.06%
Borsa
3534
2.82%
Bitcoin
384.810
8.39%
BTXN Coin
5.23
4.60%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anne oldu

    Merve Erdoğan, kızıyla ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 14:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anne oldu

    Yıllar öncesinin popüler dizilerinden Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne oldu.

    Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

    Bücür Cadı nın Zeliş i Merve Erdoğan anne oldu #1

    Erdoğan, şunları yazdı:

    "İyi ki geldin"

    "Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum.. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah... Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin."

    Bücür Cadı nın Zeliş i Merve Erdoğan anne oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı
    Politika

    Erdoğan'dan Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı

    Adıyaman'da gözü dönen genç, annesini bıçakladı babasını dövdü
    3. Sayfa

    Adıyaman'da gözü dönen genç, annesini bıçakladı babasını dövdü

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    CryptoTrader

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Görüş Bildir