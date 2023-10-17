Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan’ı andı Billur Kalkavan’ın ölümünün birinci yılında hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı’dan duygusal paylaşım geldi.

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Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadelesini Ekim 2022'de kaybetmişti.

Son gördüğü kemoterapi sonrası vücudunda oluşan bir mantar nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini üzüntüye boğan sanatçı, Zincirlikuyu Camii’nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

"Evin her yerinde o var"

Kalkavan'ın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, 17 Temmuz'da Nişantaşı'nda görüntülenmiş, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Hâlâ çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Kalbimde yeri başka.

En çok o benim mutlu olmamı isterdi. Hâlâ bana destek verdiğini hissediyorum. Evde ağlamalarım devam ediyor. Billur'u hep yaşatacağım. Billur benim için algıydı ve ışıktı. Onu yaşatmamız lazım." açıklamasını yapmıştı.

14 yıllık sevgili Buğra Bahadırlı, bugün ise merhum oyuncunun ölüm yıl dönümünde duygularını dile getirdi.

"Aşkım benim…"

Birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan Bahadırlı, altına şu notu düştü: "Aşkım benim… Hayat arkadaşım, yol arkadaşım…

Bir yıl oldu gideli. Sen gittiğinde nasıl yol alabilecektim peki? Gerçekten aşkın içinde eridiğimde aslında anladım hiç gitmediğini. Hep kalbimde olduğunu. Bir olduğumuzu. Yolumda beni yalnız bırakmadığını…

Eros; “Başka” ile ilişki kurmak “Başka” uğruna kendinden vazgeçebilmek. Veya aşkın içinde erimek… Kendimizden vazgeçerek aşkın içinde eridik.

Seninle geçirdiğim 14 yılın her gününe şükrediyorum ve kendimin dünyanın en şanslı erkeği olduğunu düşünüyorum.

"İyi ki yaşadım"

Yaşamanın güzel olduğunu, hayatın sahip olduğumuz en güzel hediye olduğunu seninle öğrendim ve yaşadım. İyi ki yaşadım.

"Benim aşkımdın şimdi aşk oldun…"

Hep mutlu olmamı istedin ve sadece saf bir şekilde sevdin. Seni mutlu edebilmek adına mutlu yaşayacağım. Bunu en çok sen isterdin. Benim aşkımdın şimdi aşk oldun…"