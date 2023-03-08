Buğra Gülsoy'un boşanma protokolü ortaya çıktı Buğra Gülsoy, geçtiğimiz hafta 5 yıllık eşi Nilüfer Gürbüz’den tek celsede boşandı.

Son olarak Demet Özdemir’le başrolleri paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştirmişti.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz gün tek celsede boşandı.

Bir oğulları da bulunan Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları ortaya çıktı.

Ayda 70 bin TL

Gülsoy, çocuğunun velayetini eşine verdi ve İstanbul'daki lüks sitedeki villayı, eski eşine bıraktı.

Başarılı oyuncu, aynı zamanda eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek. Ünlü oyuncu boşanmanın ardından Arnavutköy’e yerleşti.