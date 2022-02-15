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    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu

    Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan haber spikeri Buket Aydın, son paylaşımıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:15
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    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu

    Geçtiğimiz yıl Kanal D’deki görevinden istifa ettikten sonra tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın, Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’le çok konuşulan bir aşka yelken açmıştı.

    Bir ayrılıp bir barışan ikilinin evleneceği iddia edilirken Sarıgül'ün Aydın'ı Sibel Can ile aldattığı ortaya çıkmıştı.

    "KARAKTERSİZ HABEŞ MAYMULARINI.."

    Instagram hesabını aktif kullanan Buket Aydın, Sevgililer Günü paylaşmımıyla gündeme geldi. "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey..." diyen Aydın'ın sözleri, sosyal medyada olay oldu.

    Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın 'habeş maymunu' benzetmesini Emir Sarıgül'e yaptığı yönünde oldu.

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #1

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #2

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #3

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #4

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #5

    Spiker Buket Aydın'ın cesur pozları FOTO GALERİ

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #6

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #7

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #8

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #9

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #10

    Buket Aydın’ın Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu #11

     


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