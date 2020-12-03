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    Bülent Çarıkçı: Yetim kaldım

    'VJ Bülent' olarak tanınan Bülent Çarıkçı'nın, annesi vefat etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 14:54
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    Bülent Çarıkçı: Yetim kaldım

    VJ Bülent Çarıkçı, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. "50 yaşımda yetim kaldım." diye isyan eden Çarıkçı, "Şimdi herkes ölsün" dedi.

    "YETİM KALDIM"

    Annesinin evinden fotoğraf paylaşan Çarıkçı, "Anneciğim yıllarımızı geçirdiğimiz bu evden bugün senin cenazen çıkmamalıydı. Anneciğim beni öksüz bıraktın. 50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum şu an!

    "İTİLİP KAKILMAYA MÜSAİTİM"

    Yaralanmaya açık, itilip kakılmaya müsait... Kimsenin sevgisi yetmeyecek,  ne yapacağım ben?

    "MOR VE SICAKTIN"

    Anneciğim seni kurtaramadım affet beni kollarımdaydın ama dudakların mordu ve sıcaktın. Yaşatamadık seni.

    "HERKES ÖLSÜN"

    Şimdi deprem olsun, kıyamet kopsun herkes ölebilir. Umrumda değil çünkü sen öldün.

    "SANA CAN VEREMEDİM"

    Kaldırıma bir çift ayakkabını koydum adet gereği... Hanemiz kapandı beni affet! Sana can veremedim!' yazdı.

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