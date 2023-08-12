Bülent Ersoy akıma uydu! Sahneye pembeler içinde çıktı Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy son konserine Barbie akımına uyarak çıktı. Akıma son noktayı koyan Ersoy, sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgiyle karşılanan Barbie filminin ardından pembe renkli kıyafetler, eşyalar ve makyaj tonları viral oldu.

Akımlar da beraberinde geldi.

Öyle ki sosyal medya kullanıcıları, siyasiler ve ünlüler kendi Barbie hallerini paylaşmaya başladı.

Barbie akımı başladı

Son günlerde yapılan kombinler baştan aşağıya pembeden oluştu.

Ünlüler de bu akımdan geri kalmadı.

Diva geri kalmadı

Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, akıma uyarak son konserine pembeler içinde çıktı.

Barbie Diva'nın kostümü sosyal medyada gündem oldu.