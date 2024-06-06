Bülent Ersoy canlı yayında Arto'yu fena azarladı: Seni hiç sevmiyorum Arto'nun sunduğu programa telefonla bağlanan Bülent Ersoy, "Siz eski arkadaşlarınız hakkında nasıl böyle yorumlar yapıyorsunuz" diyerek sert tepki gösterdi.

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Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programını sunan Arto, ortaya attığı iddialarla sanat camiasından tepki görüyor.

Hande Sarıoğlu ile birlikte sunduğu programın bugünkü gündemi ise Bülent Ersoy'un menajeri oldu.

Menajer Haluk Şentürk hakkında konuşan Arto, yayına bağlanan Bülent Ersoy'dan fena azar yedi.

"Bunamadım" dedi, ağzına geleni söyledi

Telefonla programa bağlanan Ersoy sözlerine, "Hediyelerini alırken, kabul ederken, hatta kendisini taciz ederken, "Ay şu çok güzelmiş bunu da al bize" dediğiniz zamanları unuttunuz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben bunamadım. Aklı başında öleceğim" diyerek başladı.

O sırada Arto ise Haluk Şentürk'ün eski arkadaş olduklarını ve hatıralarının olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

"Ben ortalığı ayağı kaldırırım, dikkat edin"

Bülent Ersoy devam eden sözlerinde Arto'ya "Seni sevmiyorum" diyerek şu ifadeleri kullandı;

Siz eski arkadaşlarınız hakkında hala böyle nasıl yorum yapabiliyorsunuz. Kime gideceğim başka? Ben menajer olarak bir sürü insanla çalışmadım. Siz beni arayamazsınız. Size cevap vermem. Sizi hiç sevmiyorum. Çünkü siz yalancısınız. İnsanın sinirlerini bozmayın. Ben ortalığı ayağı kaldırırım. Dikkat edin. Siz yalancısınız, yalancı.

Cevap veremedi

Bülent Ersoy'un söyledikleri karşısında neye uğradığını şaşıran Arto ise cevap veremedi. O anlarda Hande Sarıoğlu'nun da şaşkın ve sessiz halleri dikkati çekti.