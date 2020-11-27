Bülent Ersoy: Kürklerimi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağım

Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı’ndaki bir kürk dükkanda görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’daki evi için 100 bin liralık aksesuar alan ve bu alışverişiyle çok konuşulan Bülent Ersoy, dün de Nişantaşı’ndaki bir kürk dükkanında objektiflere yansıdı.

"ALIŞTIM ARTIK"

Mağazadan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kürk satın alan ünlü sanatçı, “Yine hayvanseverleri kızdıracaksınız” diyen muhabirlere “Ben alıştım artık” diye karşılık verdi.

"İYİ PARA TOPLANIR"

Kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağını açıklayan Ersoy, “Kürklerimin hepsini Türkan Saylan'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır.” dedi.