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    Bülent Ersoy'un makyajsız hali

    Bülent Ersoy'un makyajsız hali

    Bodrum'da tatil yapan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, makyajsız görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:37
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    Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

    Yazlık evinde kalan Ersoy, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği için dışarı çıktı.

    Bir balıkçıda objektiflere yansıyan 69 yaşındaki Diva, makyajsız objektiflere yansıdı.

    Her zaman ağır makyaj ve abartılı kıyafetlerle görüntülenen ünlü sanatçının, makyajsız dışarıya çıkması herkesi şaşırttı.

    1 SAATTE 8 BİN 500 TL HESAP

    Gittiği mekanda bir saat kalan Bülent Ersoy; ıstakoz, karides, ahtapot ve kalamar gibi meze çeşitlerini tattı. 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy, daha sonra mekandan ayrıldı.

    Bülent Ersoy un makyajsız hali #1

    Bülent Ersoy un makyajsız hali #2

    Bülent Ersoy un makyajsız hali #3

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