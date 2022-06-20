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    Bülent Ersoy: Mezar yerim belli

    Bülent Ersoy: Mezar yerim belli

    Türkiye’nin Diva'sı Bülent Ersoy, muhabirlerin “Mezar yeriniz hazır mı?” sorusuna yanıt verdi. Ersoy, “Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:49
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    Bülent Ersoy’un babasının mezarı başında geçtiğimiz yıl yaptığı konuşma, hala gündemdeki tazeliğini koruyor.

    Kazı sırasında mezar başında siyahlar içinde oturarak bekleyen sanatçı, mezar yerini küçük buldu ve “Çok dar değil mi?” diye sordu.

    “Ben standarda sığmam ki”

    “Yok standart.” cevabını alan Diva, “Eee ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki.” diyerek sitem etti.

    Bunun üzerine Ersoy'un yanında duran kişi de “Sana daha büyük yapacağız.” dedi.

    Mezar yeri sohbeti, Ersoy'a eşlik edenleri de şoke etti.

    Bülent Ersoy'un mezarlıktaki anları: Ben buraya sığamam ki VİDEO

    Mezar başındaki sohbet soruldu

    Sosyal medyada gündem olan bu diyalog, defalarca kez paylaşıldı.

    Hafta sonu Ankara’daki bir güzellik merkezinin açılışına katılan Ersoy’a, mezar başındaki bu sohbet hatırlatıldı.

    “Mezar yerim belli”

    Muhabirlerin “Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?” sorusu üzerine Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istediğini söyledi.

    Ünlü sanatçı, “Sayın İçişleri Bakanı’mızdan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli.” dedi.

    Bülent Ersoy: Mezar yerim belli #1

    Bülent Ersoy: Mezar yerim belli #2


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