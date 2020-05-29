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    Bülent Ersoy, milyonlar kazanacak

    Ekrana dönmeye hazırlanan Ersoy, jüri üyesi olacağı programdan her ay 3 milyon 250 bin lira kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 16:13
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    Bülent Ersoy, milyonlar kazanacak

    Bülent Ersoy uzun bir aranan ardından ekrana dönüyor.

    Sanatçı, “Kuaförüm Sensin” adlı yarışmada jüri üyeliği yapacak ve ayda 3 milyon 250 bin lira kazanacak.

    HER GÜN EKRANDA OLACAK

    Ersoy’un jüri üyesi olacağı yarışma, hafta içi her gün yayınlanacak.

    Anlaşmaya imza atmadan önce dua eden Bülent Ersoy, programın hayırlı olmasını temenni etti.

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