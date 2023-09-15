Bülent Ersoy, özel aracına kavuştu TÜRK sanat müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy yeni lüks minibüsüne kavuştu.

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Hem sesi hem de şarkılarıyla Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biri Bülent Ersoy, aynı zamanda kıyafetleri ve lüks harcamalarıyla da gündemden düşmüyor.

Her yere taksi ile veya kiralık minibüs ile giden Bülent Ersoy, kendi aracına kavuştu. Diva, V serisi yeni Mercedes minibüsünü önceki gün teslim aldı. İç tasarımı Ersoy için özel olarak yeniden yapıldı.

15 milyon lira

Ersoy, için özenle yapılan Lüks aracın maliyeti 15 milyon lirayı buldu. İçi tamamen beyaz olarak dekore edilen VIP minibüste Bülent Ersoy'un isminin baş harflerinden oluşan BE amblemi var.

Gösterişli kostümleri ve mücevherlere olan düşkünlüğü ile bilinen Bülent Ersoy, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda bulunan kumaşçısına gitmiş ve 4.5 saat kaldığı mağazada 600 bin TL harcamıştı.

"Kimseyle pişti olmam"

Beğendiği beş deseni sipariş eden ve tüm toplarıyla birlikte 250 metre saf ipek kumaşı satın alan sanatçı, "Kimseyle pişti olmaya gerek yok. Bu yüzden benim üzerimde görülen yalnızca bende olur. Ben kimseyle pişti olmam" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Diva ardından ise Bodrum'daki ikiz villası için harekete geçmişti.

Bülent Ersoy 100 milyon TL'lik villasına Kleopatra havuzu, tropikal ve kış bahçesi yaptırdı. Ersoy’un bunun için ise 10 milyon TL harcamıştı.